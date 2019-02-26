В десятке финалистов на приз лучшей арене года сразу четыре российских стадиона

Автор: Владимир Шевелев 0

Волгоград-Арена

Составлена десятка лучших стадионов мира в 2018 году. В скором времени будет выбран победитель.

Делает это конкурсное жюри, состоящее из архитекторов. В десятку попали четыре российских стадиона, построенных к ЧМ-2018: «Ростов-Арена», «Мордовия Арена», «Самара-Арена» и «Волгоград-Арена». Четыре российских арены — рекордный показатель для одной страны за всю историю премии.

Другие претенденты: «Бурса Ататюрк Стэдиум» (Турция), «Дьошдьор» (Венгрия), «МОЛ» (Венгрия), «Цзаочжуан» (Китай), «Сучжоу» (Китай), «Оптус Стэдиум» (Австралия).

Фото: Global Look Press

Источник: StadiumDB

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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