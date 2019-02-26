В матч с «Кристал Пэлас» «МЮ» может не досчитаться 10 игроков из-за травм

Автор: Владимир Шевелев 0

Манчестер Юнайтед

У «Манчестер Юнайтед» большие проблемы с составом перед матчем чемпионата Англии с «Кристал Пэлас». Под вопросом участие десяти травмированных футболистов.

Защитники Фил Джонс, Маттео Дармиан и Антонио Валенсия давно находятся в списке травмированных. Полузащитник Неманя Матич и вингер Антони Марсьяль получили травмы недавно. Марсьяль – в игре с «ПСЖ», Матич – перед матчем с «Ливерпулем».

По ходу самой игры с «Ливерпулем», уже в первом тайме, повреждения получили четыре футболиста, трое были заменены: Хуан Мата, Андер Эррера и Джесси Лингард (сам вышедший на замену). Маркус Рэшфорд доиграл матч до конца, но с повреждением.

Также травмирован молодой нападающий Мэйсон Гринвуд, которого Сульшер хотел привлечь к тренировкам с основой. Марсьяль, Матич, Джонс, Дармиан, Валенсия и Лингард, скорее всего, пропустят игру. Остальные – под вопросом.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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