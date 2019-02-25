В УЕФА открыли дело против Диего Симеоне

Автор: Владимир Шевелев 0

Диего Симеоне

УЕФА открыл дисциплинарное дело против главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне. Это случилось из-за его поведения на матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювенутсом» (2:0).

Аргентинский специалист после второго гола в ворота туринцев продемонстрировал непристойный жест, схватив себя за пах, это попало в трансляцию.

«Ювентус» и главный тренер Массимилиано Аллегри, задержавший команду в раздевалке в перерыве, обвиняются в опоздании на второй тайм. Кроме того, против «Атлетико» открыто дело из-за нарушения правил безопасности и бросания болельщиками посторонних предметов на поле.

Напомним, что в прошлом сезоне Симеоне получил дисквалификацию на четыре матча за бурную реакцию на решение судьи показать две желтые карточки Шиме Врсалько за десять минут полуфинала Лиги Европы с «Арсеналом».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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