Александр Кержаков должен более 13 млн рублей алиментов дочери от первого брака

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Александр Кержаков имеет задолженность на сумму более 13 миллионов рублей по алиментам. Долг образовался перед первой супругой и дочерью.

Дарья (ей сейчас 14 лет) родилась в первом браке Кержакова с Марией Головой, с которой он развелся в 2010 году. В Банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) размещена информация о задолженности Кержакова в размере 13 478 434 рубля.

«Речь идет о задолженности по алиментам перед Марией Головой. Никто его в розыск не объявлял, сегодня Кержаков был у нас на приеме. В настоящее время ведутся переговоры», – сообщает источник.

Экс-футболист не будет ограничен в праве выезда за границу, поскольку обязанность Кержакова по уплате алиментов первой супруге была оформлена нотариальным соглашением, а не решением суда. Для наложения запрета на выезд необходимо соответствующее судебное решение.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»