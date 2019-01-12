«Тоттенхэм» готов продать Гарри Кейна «Реалу» за 350 миллионов евро

Руководство «Тоттенхэма» установило сумму, за которую они могут продать нападающего Гарри Кейна. Они готовы сделать это за 350 миллионов евро.

Сообщается, что в услугах 25-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал». Перед рождественскими каникулами один из представителей мадридского клуба консультировался с руководством «Тоттенхэма» по поводу трансферной стоимости Кейна.

Отмечается, что лондонский клуб готов начать переговоры в случае, если за нападающего предложат данную сумму. Ранее сообщалось, что интерес к Кейну проявляет «Барселона».

Напомним, Гарри Кейн выступает в составе основной команды «Тоттенхэма» с 2011 года. В нынешнем сезоне английский футболист принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: AS Global Look Press