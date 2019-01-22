Криштиану Роналду заплатит 18,8 миллионов евро и получит 23 месяца условного тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов

Сегодня в Мадриде состоится заседание суда по делу форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он обвиняется в неуплате налогов.

Футболист пошел на сделку со следствием и согласился заплатить 18,8 миллиона евро штрафа. Ранее Роналду уже вернул в испанскую казну 13,4 миллиона.

Также игрок будет приговорен к 23 месяцам тюремного заключения. Приговор носит условный характер, поскольку срок не превышает двух лет, а правонарушение не связано с применением насилия.

Напомним, Криштиану Роналду обвиняется в уклонении от уплаты налогов в Испании в период с 2011 по 2014 год во время выступлений за «Реал». Сумма ущерба оценивается в 14,7 миллиона евро.

Стоит отметить, что окончательный вердикт суд должен вынести в ближайшие дни.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia