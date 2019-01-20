Переход Маркоса Акуньи в «Зенит» может быть оформлен на следующей неделе

Левый защитник «Спортинга» Маркос Акунья близок к переходу в «Зенит». Трансфер может быть оформлен в ближайшие дни.
По информации источника, петербургский клуб намерен закрыть сделку по покупке 27-летнего игрока на следующей неделе.
«Зенит» согласился заплатить за переход Акуньи 20 миллионов евро, запрошенные «Спортингом».
В 16 матчах этого сезона в чемпионате Португалии Маркос Акунья забил 1 гол, отдал 3 голевых паса, заработал 5 желтых и одну красную карточку.
Фото: Global Look Press
Источник: A Bola