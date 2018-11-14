Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович близок к переходу в «Милан». Контракт шведа будет рассчитан на шесть месяцев с опцией продления.

Агент 37-летнего шведа Мино Райола находится в постоянном контакте с техническим директором миланского клуба Леонардо с целью обсуждения деталей сделки.

Ибрагимович, предположительно, будет получать около 4 миллионов евро за сезон. Сейчас основной вопрос заключается в сроке действия контракта.

«Милан» хочет предложить соглашение на 6 месяцев с опцией продления, Ибрагимович намерен получить полноценный контракт на 18 месяцев.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia