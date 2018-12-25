Александр Головин и Денис Черышев вошли в топ-100 лучших футболистов года по версии Marca

Автор: Роман Шлуинский 0

Чемпионат мира по футболу. Россия — Египет — 3:1 Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 19 июня 2018 г.

Полузащитники сборной России Александр Головин, выступающий за «Монако», и Денис Черышев, играющий за «Валенсию», вошли в топ-100 футболистов в мире по итогам 2018 года по версии испанского издания Marca. Они лучше Артема Дзюбы.

Издание представило 71-100-е места рейтинга. 22-летний Головин занял в нем 79-е место, а 27-летний Черышев оказался на 89-й строчке.

Оба футболиста заслужили признание за игру в сборной России на чемпионате мира—2018. Головин назван одной из главных сенсаций мундиаля, а Черышев занял второе место в списке лучших бомбардиров.

При этом также отмечается, что после ЧМ-2018 дела у футболистов идут не так хорошо. Головин с «Монако» находится в зоне вылета чемпионата Франции, а Черышев не может проявить себя в Примере из-за травм.

Ранее стало известно, что форвард «Зенита» Артем Дзюба занял в этом же списке 97-й позицию.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Marca

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