Юрген Клопп оштрафован на 45 тысяч фунтов за комментарии в адрес судьи

Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на 45 тысяч фунтов. Причина — его комментарии после матча 25-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:1).

После игры немецкий специалист высказался о судействе Кевина Френда и, в частности, сказал: «Мы забили после офсайда. Арбитр, должно быть, узнал об этом в перерыве, и это объясняет то, что во втором тайме было много странных ситуаций, не критических, но они сбивали ритм».

Клопп был оштрафован, поскольку его комментарием «поставлена ​​под сомнение честность судьи и/или подразумевается предвзятость».

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»