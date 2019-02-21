Юрген Клопп оштрафован на 45 тысяч фунтов за комментарии в адрес судьи

Автор: Владимир Шевелев 0

Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа  на 45 тысяч фунтов. Причина — его комментарии после матча 25-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:1).

После игры немецкий специалист высказался о судействе Кевина Френда и, в частности, сказал: «Мы забили после офсайда. Арбитр, должно быть, узнал об этом в перерыве, и это объясняет то, что во втором тайме было много странных ситуаций, не критических, но они сбивали ритм».

Клопп был оштрафован, поскольку его комментарием «поставлена ​​под сомнение честность судьи и/или подразумевается предвзятость».

Фото: Global Look Press

Источник:  Sky Sports

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Пеп Гвардиола

«Ливерпуль» впервые проиграл в текущем розыгрыше АПЛ. Случилось это в 21-м туре

Юрген Клопп

Юрген Клопп назвал ветер как одну из причин поражения «Ливерпуля» в матче с «Вулверхэмптоном»

Мохамед Салах

В матче с «Вест Хэмом» Мохамед Салах подвергся расистским оскорблениям

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 