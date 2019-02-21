«Барселона» возобновит переговоры с Рабьо, только если игрок проявит инициативу

Трансфер полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабьо больше не является приоритетным для «Барселоны». Переговоры будут возобновлены только если 23-летний хавбек сам проявит инициативу.

В январе окружение Рабьо не стремилось закрыть сделку с «Барселоной» и оформить трансфер, а мать и агент игрока избегала встреч в офисах «Барсы» для уточнения деталей соглашения.

Рабьо и его семья, как сообщает источник, наняли агента, чтобы поскорее решить вопрос с будущим игрока. В «Барселоне» знают, что представители Рабьо в контакте с несколькими английскими и итальянскими клубами, но конкретных встреч не было.

Руководители каталонского клуба считают, что предложение, сделанное Рабьо в январе (с высокой зарплатой и подписным бонусом), больше не актуально. Если француз захочет возобновить переговоры, ему придется пойти на более скромные условия.

Напомним, последний раз Рабьо выходил на поле 11 декабря, «ПСЖ» отстранил его от участия в официальных матчах из-за отказа продлевать контракт, который действует до лета 2019-го.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Sport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»