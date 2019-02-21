Президент «Атлетико»: «Роналду выигрывал ЛЧ не пять раз, а три»

Энрике Сересо — президент мадридского «Атлетико». После матча с «Ювентусом» (2:0) он высказался о поведении Криштиану Роналду.

«Для меня Роналду выигрывал Лигу чемпионов не пять раз, а только три по очень простой причине: оба финала против «Атлетико» выиграны не им. Кем? Об этом мы поговорим в следующем интервью, – заявил Сересо.

В конце первого тайма португалец показал фанатам «Атлетико», которые освистывали его, открытую ладонь – пять пальцев.

После игры он продемонстрировал этот жест журналистам и заявил: «У меня пять побед в Лиге чемпионов, а у «Атлетико» – ноль».

Фото: Global Look Press

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Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»