Президент «Атлетико»: «Роналду выигрывал ЛЧ не пять раз, а три»

Автор: Владимир Шевелев 0

Криштиану Роналду

Энрике Сересо — президент мадридского «Атлетико». После матча с «Ювентусом» (2:0) он высказался о поведении Криштиану Роналду.

«Для меня Роналду выигрывал Лигу чемпионов не пять раз, а только три по очень простой причине: оба финала против «Атлетико» выиграны не им. Кем? Об этом мы поговорим в следующем интервью, – заявил Сересо.

В конце первого тайма португалец показал фанатам «Атлетико», которые освистывали его, открытую ладонь – пять пальцев.

После игры он продемонстрировал этот жест журналистам и заявил: «У меня пять побед в Лиге чемпионов, а у «Атлетико» – ноль».

Фото: Global Look Press

Источник:  As

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Ювентус

Акции «Ювентуса» резко упали в цене после поражения от «Атлетико»

Криштиану Роналду: «У меня пять побед в ЛЧ, а у «Атлетико» – ноль»

Криштиану Роналду запретили дать показания по делу о неуплате налогов по видеосвязи

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 