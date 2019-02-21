Акции «Ювентуса» резко упали в цене после поражения от «Атлетико»

Вчера в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» проиграл на выезде «Атлетико» (0:2). Поражение отразилось не только на перспективах туринцев в еврокубках.

Цена акций «Ювентуса» упала более чем 10 процентов. В среду цена акции составляла 1,45 евро, но на следующее утро упала на 10,01 процента, то есть до отметки в 1,29 евро.

Цена акций «Ювентуса» резко падала в октябре, когда впервые появились обвинения в изнасиловании против форварда Криштиану Роналду.

Туринский клуб, как сообщает источник, потеряет по крайней мере 10,5 миллионов евро, если не сможет выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»