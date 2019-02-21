Акции «Ювентуса» резко упали в цене после поражения от «Атлетико»

Автор: Владимир Шевелев 0

Ювентус

Вчера в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» проиграл на выезде «Атлетико» (0:2). Поражение отразилось не только на перспективах туринцев в еврокубках.

Цена акций «Ювентуса» упала более чем 10 процентов. В среду цена акции составляла 1,45 евро, но на следующее утро упала на 10,01 процента, то есть до отметки в 1,29 евро.

Цена акций «Ювентуса» резко падала в октябре, когда впервые появились обвинения в изнасиловании против форварда Криштиану Роналду.

Туринский клуб, как сообщает источник, потеряет по крайней мере 10,5 миллионов евро, если не сможет выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник:  Football Italia

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Криштиану Роналду: «У меня пять побед в ЛЧ, а у «Атлетико» – ноль»

Криштиану Роналду запретили дать показания по делу о неуплате налогов по видеосвязи

Криштиану Роналду убеждает Марсело перейти в «Ювентус»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 