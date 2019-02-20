Джанни Инфантино: «ЧМ прежде всего изменил отношение мира к России»

Президент ФИФА Джанни Инфантино встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Функционер отметил, что ЧМ-2018 изменил отношение мира к России.

«Конечно же, я очень рад возможности снова вернуться в Москву и встретиться с Вами. Мне была оказана невероятная честь. И, конечно же, я хочу сказать, что это также большая честь для всего футбольного движения. Могу только повторить то, что я уже говорил неоднократно: в прошлом году в России состоялся самый лучший чемпионат мира за всю историю.

Раз и навсегда было покончено со всеми негативными предрассудками, которые существовали, потому что вместо всех негативных предсказаний мы отпраздновали спортивное событие, которое принимала великолепная страна, которая проявила гостеприимство ко всему футбольному движению.

Поэтому я полагаю, что чемпионат мира в какой-то мере немного изменил и Россию, но прежде всего отношение мира к России. Конечно же, это стало возможным благодаря Вашему личному участию, благодаря участию всех жителей вашей страны, которые приняли участие в подготовке этого великолепного мероприятия.

Но это не конец, это только начало, и здесь мы как раз для того, чтобы обсудить наследие чемпионата мира, чтобы мы могли взаимодействовать в будущем еще более тесно», – сказал Инфантино.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт президента России

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»