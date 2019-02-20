Роман Бабаев: «ЦСКА не будет искать замену Дзагоеву»

Роман Бабаев — генеральный директор ЦСКА. Он рассказал о травме хавбека Алана Дзагоева.
– На сайте ЦСКА сказано, что Алан Дзагоев получил травму правого колена и в четверг пройдет медобследование. Летом у него заканчивается контракт.
– Дождемся официального диагноза. А потом уже будем обсуждать остальные моменты. Прежде всего, желаем Алану сил, терпения, здоровья Он человек с характером, сильный. Думаю, он справится. А все остальные вопросы оставим на потом.
– Будет ли ЦСКА в срочном порядке искать ему замену на трансферном рынке?
– Остается три дня до закрытия окна. Не думаю, что будем искать ему замену на трансферном рынке. У нас есть свои ребята, которые смогут достойно заменить Алана. Хотя понятно, что у Дзагоева есть опыт, который очень важен. Но это футбол… К сожалению, травмы – его неотъемлемая часть.
По Влашичу пока новостей нет, – сказал Бабаев.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Спорт-Экспресс»