Роман Бабаев: «ЦСКА не будет искать замену Дзагоеву»

Роман Бабаев — генеральный директор ЦСКА. Он рассказал о травме хавбека Алана Дзагоева.

– На сайте ЦСКА сказано, что Алан Дзагоев получил травму правого колена и в четверг пройдет медобследование. Летом у него заканчивается контракт.

– Дождемся официального диагноза. А потом уже будем обсуждать остальные моменты. Прежде всего, желаем Алану сил, терпения, здоровья Он человек с характером, сильный. Думаю, он справится. А все остальные вопросы оставим на потом.

– Будет ли ЦСКА в срочном порядке искать ему замену на трансферном рынке?

– Остается три дня до закрытия окна. Не думаю, что будем искать ему замену на трансферном рынке. У нас есть свои ребята, которые смогут достойно заменить Алана. Хотя понятно, что у Дзагоева есть опыт, который очень важен. Но это футбол… К сожалению, травмы – его неотъемлемая часть.

По Влашичу пока новостей нет, – сказал Бабаев.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»