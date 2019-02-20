Неймар: «После травмы плакал дома два дня»

Автор: Владимир Шевелев 0

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о своих переживаниях по поводу травмы. У бразильца рецидива травмы пятой плюсневой кости.

«В этот раз мне было еще труднее, чем в прошлый раз. Тогда я сказал: «Давайте оперировать, разберемся с этим как можно скорее». Не было причин грустить.

Но сейчас переживать все это мне гораздо тяжелее. Я плакал дома два дня», – признался бразилец.

Восстановление Неймара, который получил травму в конце января, займет до 10 недель. Его не будут оперировать.

Фото: Global Look Press

Источник:  Globo Esporte

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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