Хавьером Пасторе интересуется «Зенит»

Автор: Владимир Шевелев 0

Пасторе

«Зенит» проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику «Ромы» Хавьеру Пасторе. По данным источника, сине-бело-голубые хотят оформить переход аргентинца до закрытия трансферного окна.

В России трансферы возможны до 26 февраля. Впрочем, самого Пасторе не привлекает вариант с РПЛ, так как он хочет остаться в Серии А как минимум до лета.

Хавьер Пасторе перешел в «Рому» прошлым летом из «ПСЖ». Сумма трансфера составила € 24,7 млн. В текущем сезоне 29-летний хавбек сыграл в 10 матчах Серии А, в которых стал автором двух забитых мячей.

Его контракт с римским клубом действует до лета 2023 года.

Фото: Global Look Press

Источник:  Calciomercato  

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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