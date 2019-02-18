Юрген Клопп: «Болельщики «Ливерпуля» предпочли бы победу в АПЛ Лиге чемпионов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов. В 1/8 финала мерсисайдцы играют против «Баварии».

– Кто травмирован?

– Хотите написать предварительный состав? Насчет Ловрена – посмотрим. Вчера у него была втягивающая тренировка. Посмотрим, как он отреагирует. Шакири тренировался и выглядел хорошо.

– Не думаете о матче с «Ман Юнайтед»?

– Мы идем от игры к игре. Мы не можем себе позволить держать в голове игру с «Юнайтед». У нас бывали тяжелые отрезки, это сложно, но нам нужно быть готовыми.

– Что думаете о «Баварии»?

– После шести лет доминирования в лиге было очевидно, что этот сезон будет более сложным. В чемпионате еще ничего не решено, но они остаются в Лиге чемпионов. На данный момент мы добились большего, возможно, чем от нас ждали. И, возможно, люди ждали большего от «Баварии». Но мы в похожей ситуации.

– Как вам «Ливерпуль» и сам город?

– Намного лучше, чем я мог ожидать. Меня невероятно приняли, и с этого момента все становится только лучше и лучше. Мы прогрессируем вместе. На стадионе я чувствую положительные эмоции. Это приятная история, но она еще не окончена.

– У вас нет предпочтения: АПЛ или Лига чемпионов?

– Все болельщики «Ливерпуля» бы предпочли премьер-лигу. Но сейчас мы играем в Лиге чемпионов. Хорошо, что нам не нужно решать, – сказал Клопп.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер Джеймса Пирса

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»