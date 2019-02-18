Криштиану Роналду убрали с обложки FIFA 19. Это может быть связано с обвинением в изнасиловании

Спустя 5 месяцев после релиза FIFA 19 EA Sports обновила обложку игры. Криштиану Роналду — больше не лицо симулятора.

Игрока «Ювентуса» Криштиану Роналду заменили Неймар, Кевин де Брюйне и Пауло Дибала. Также они теперь изображены на загрузочном экране FIFA 19, а в главном меню португальца заменила игрок женской сборной США Алекс Морган.

Предполагается, что ребрендинг может быть связан с тем, что Роналду обвиняют в изнасиловании. EA Sports не подтвердила эту информацию.

Осенью американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010-м Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока и получила 375 тысяч долларов, однако в сентябре 2018-го она подала на Роналду в суд, и полиция возобновила дело.

Фото: Global Look Press

Источник: Eurogamer

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»