Джордан Хендерсон: «Завтра «Ливерпуль» ждет важнейший матч сезона»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон восстановился после травмы. Хавбек поделился ожиданиями от матча с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я хорошо себя чувствую. Перед «Вест Хэмом» у меня была небольшая проблема, но это было скорее проявление предосторожности.

Думаю, опыт прошлого сезона нам поможет. Мы провели много топ-матчей в Лиге чемпионов. Завтра нас ждет самый важный матч сезона. Так мы к этому относимся. Я думаю, команде по силам бороться и в Лиге чемпионов, и в АПЛ.

Могу ли я сыграть центрального защитника? Я всегда готов играть и выкладываться на 100% там, где это нужно команде, где бы меня ни попросили сыграть. Ван Дейк – это большая потеря, но я считаю, что у нас команда достаточно высокого уровня, чтобы справиться. Защищается вся команда, кто бы ни сыграл там, он будет знать свою роль и чего ждать.

Неделя тренировок в Марбелье была важна не только в плане подготовки к этому матчу, но и к следующим месяцам и сильной концовке сезона», – сказал Хендерсон.

Завтра, 19 февраля, «Ливерпуль» примет «Баварию» на «Энфилде». Ответная встреча — 13 марта в Мюнхене.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер Джеймса Пирса

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»