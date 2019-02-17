Мадридский «Реал» впервые за шесть лет проиграл 11 матчей в сезоне

Автор: Владимир Шевелев 0

Лига чемпионов. 2 тур. ЦСКА — «Реал» — 1:0. Москва. Стадион «Лужники». 2 октября 2018 г.

«Реал» уступил «Жироне» (1:2) в 24-м туре Ла Лиги. Это 11-е поражение для мадридцев в текущем сезоне.

Клуб из Мадрида уступил в стартовом матче сезона – в игре за Суперкубок Европы против «Атлетико» (2:4). «Реал» также семь раз проиграл в чемпионате Испании, дважды – в Лиге чемпионов, один раз – в Кубке Испании.

В последний раз так много «Реал» проигрывал шесть лет назад – в сезоне-2012/13.

Тогда мадридцы, в последний сезон Жозе Моуринью, заняли третье место в примере, уступили дортмундской «Боруссии» в полуфинале Лиги чемпионов и проиграли «Атлетико» в финале Кубка Испании.

Напомним, что 30 октября «Реал» уволил Хулена Лопетеги с поста главного тренера. После него команду возглавил Сантьяго Солари.

Фото:  Сергей Дроняев

Источник:  Gracenote Live

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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