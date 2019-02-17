Мадридский «Реал» впервые за шесть лет проиграл 11 матчей в сезоне

«Реал» уступил «Жироне» (1:2) в 24-м туре Ла Лиги. Это 11-е поражение для мадридцев в текущем сезоне.
Клуб из Мадрида уступил в стартовом матче сезона – в игре за Суперкубок Европы против «Атлетико» (2:4). «Реал» также семь раз проиграл в чемпионате Испании, дважды – в Лиге чемпионов, один раз – в Кубке Испании.
В последний раз так много «Реал» проигрывал шесть лет назад – в сезоне-2012/13.
Тогда мадридцы, в последний сезон Жозе Моуринью, заняли третье место в примере, уступили дортмундской «Боруссии» в полуфинале Лиги чемпионов и проиграли «Атлетико» в финале Кубка Испании.
Напомним, что 30 октября «Реал» уволил Хулена Лопетеги с поста главного тренера. После него команду возглавил Сантьяго Солари.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Gracenote Live