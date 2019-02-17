«Манчестер Сити» готов выложить 150 млн € за хавбека «Атлетико»

Руководство «Манчестер Сити» ищет усиление. Клуб рассматривает хавбека «Атлетико» Сауля Ньигеса в качестве одной из приоритетных трансферных целей.

По данным источника, «Манчестер Сити» считает Сауля идеальной заменой для 33-летнего полузащитника Фернандиньо. В то же время приобрести хавбека «Атлетико» будет непросто, его контракт будет действовать еще семь лет.

Отступные Сауля составляют почти € 150 млн. Издание утверждает, что руководство «Манчестер Сити» не планирует выплачивать всю сумму отступных, надеясь договориться с боссами «Атлетико».

В текущем сезоне Сауль сыграл в 30 матчах «Атлетико», забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. Футболист начинал карьеру в юношеской команде «Реала», но перешел в «Атлетико» в 2008 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Sunday Mirror

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»