Адриен Рабьо уверен, что летом перейдет в «Барселону»

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо не сомневается, что летом перейдет в «Барселону». 23-летний хавбек имеет соглашение с каталонским клубом, также согласованы все условия, включая зарплату и подписной бонус.

Рабьо, как сообщает источник со ссылкой на окружение игрока, достаточно ясно видит переход в «Барселону» в летнее трансферное окно.

Ранее была информация, что трансфер Рабьо перестал быть приоритетным для «Барсы» после сделки по Френки де Йонгу из «Аякса». А сам француз приостановил переговоры с каталонским клубом.

Последний раз Рабьо выходил на поле 11 декабря, «ПСЖ» отстранил его от участия в официальных матчах из-за отказа продлевать контракт.

Фото: Global Look Press

Источник: Le Parisien

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»