Денис Черышев будет выкуплен «Валенсией» по окончании сезона

Автор: Владимир Шевелев 0

Руководство «Валенсии» готово заплатить «Вильярреалу» € 7 млн за российского полузащитника Дениса Черышева. Сейчас Черышев выступает за «Валенсию» на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца сезона. По информации источника, главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль впечатлен игрой 28-летнего хавбека и хочет, чтобы клуб сохранил россиянина. Травма или большой спад в форме могут изменить ситуацию.

В этом сезоне Денис забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах.

«Валенсия», набрав 31 очко, занимает восьмое место в турнирной таблице испанской Примеры.

Фото: Global Look Press

Источник:  Marca  

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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