Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч. «Краснодар» и «Байер» голов не забили

Автор: Евгений Морозов 0

«Краснодар» в первом матче 1/16 финала принимал «Байер». Голов никто в этой игре так и не увидел.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч
КРАСНОДАР (РОССИЯ) — БАЙЕР (ГЕРМАНИЯ) — 0:0 (0:0)
Краснодар. 14 февраля.
Стадион: «ФК Краснодар». 35059 зрителей.
Судья: Давиде Масса (Италия)

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Стоцкий, Ольссон (Сулейманов, 71), Каборе, Классон, Перейра (Голубев, 80), Вандерсон, Игнатьев.
«Байер»:  Градецки, Бендер (Драгович, 83), Вайзер, Та, Венделл, Бельараби, Арангис, Брандт, Хавертц, Бэйли (Аларио, 80), Фолланд.

Предупреждения: Перейра (74), Сулейманов (79).

9 (4) удары (в створ) 15 (3)
фолы 9
угловые 8
офсайды 4
34 % владения мячом 56

У обеих команд были моменты для взятия ворот, но в голевых эпизодах либо здорово проявляли себя вратари, либо не лучшим образом действовали футболисты, завершавшие атаки. «Краснодар» завершил матч с 8 ударами в сторону ворот соперника. Половина из них пришлись в створ., «Аптекари» 9 раз били в сторону ворот «Краснодара». Из них три удара пришлось в створ.

Ответная встреча между командами пройдет в Леверкузене 21 февраля.

Фото: твиттер Краснодара»
Источник: Еженедельник «Футбол»

 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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