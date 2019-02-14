Вадим Васильев покинул пост вице-президента «Монако»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев в ближайшее время покинет занимаемую должность. По информации источника, решение об отставке принято президентом клуба Дмитрием Рыболовлевым.

Основными причинами являются неудачное выступление команды в текущем сезоне и большие финансовые потери.

53-летний Васильев работает в «Монако» с 2013 года. Сперва он был спортивным директором клуба, но в том же году его назначили на пост вице-президента.

После 24 туров чемпионата Франции «Монако» занимает 18-е место в таблице. Напомним, в октябре в отставку был отправлен главный тренер «Монако» Леонарду Жардим. Команду принял Тьерри Анри, но португалец был возвращен на должность через 3 месяца.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»