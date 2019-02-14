Общество «Динамо» одобрило продажу акций ВТБ

Автор: Владимир Шевелев 0

РФПЛ. 30 тур. «Спартак» — «Динамо» — 0:1. Москва. «Открытие Арена». 13 мая 2018 г.

Московское «Динамо» обретет новых хозяев. Банк ВТБ вновь станет владельцем бело-голубых.

На заседании президиума ВФСО «Динамо» принято решение о продаже пакета акций футбольного клуба акционерному обществу «Управляющая компания «Динамо», основным акционером которого является ВТБ.

Ранее стало известно, что сумма сделки может составить один рубль. ВТБ владел «Динамо» с 2009 по 2016 год, потом продал акции ВФСО «Динамо».

Также сообщалось, что ВФСО хотело компенсировать долг в размере 5 млрд рублей, который образовался в период с 2013 по 2015 год, когда президентом клуба был Борис Ротенберг.

Фото: Сергей Дроняев

Источник:  Официальный сайт ВФСО «Динамо»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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