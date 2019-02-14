Павел Мамаев о матче в «Бутырке»: «Это было незабываемо»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сыграл в матче заключенных в «Бутырке». Игрок поделился эмоциями после игры.
«Это было незабываемо. После четырех месяцев это невероятно. Мы совсем не замерзли, хоть и все мокрые.
Спасибо вам большое за поддержку и за организацию этого матча», – сказал Мамаев.
Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин содержатся в СИЗО-2 «Бутырка» с начала октября 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы.
Ранее сообщалось, что адвокаты Кокорина обратятся в Европейский суд по правам человека.
Фото: Global Look Press
Источник: RT