Аксель Витсель: «В последние полгода Марко Ройс лучший в Бундеслиге»

Накануне игры ЛЧ с «Тоттенхэмом» хавбек дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель высказался о лучшем игроке Бундеслиги. По мнению бельгийца, это Марко Ройс.

«В последние шесть месяцев в Германии не было игрока лучше Ройса. Марко забил 17 мячей и сделал 11 результативных передач. Он является одним из самых важных футболистов нашей команды — лидера Бундеслиги. Очень жаль, что он пропустит первый матч с «Тоттенхэмом».

Я знаю, что раньше он играл за «Боруссию» Менхенгладбах под руководство Люсьена Фавра. Но тогда Марко был очень молод, а Фавр позволял ему играть, где он захочет. Фавр помог ему сделать первые шаги в Бундеслиге, а дальше он уже учился всему в Дортмунде».

Матч «Тоттенхэм» — «Боруссия» состоится сегодня в 23:00 по мск.

Фото: Global Look Press

Источник: Sportbuzzer

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»