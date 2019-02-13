По итогам матча «Фенербахче» — «Зенит» УЕФА открыл дисциплинарное дело

Автор: Владимир Шевелев 0

УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча первого раунда 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» — «Зенит». Встреча состоялась вчера завершилась 1:0 в пользу хозяев.

Болельщики турецкой команды могут быть наказаны за блокирование лестничных проходов на стадионе. Фанаты петербургского «Зенита» обвиняются в использовании пиротехники во время матча, а также в бросании различных предметов на поле. УЕФА рассмотрит дело 28 февраля.

Ответный матч петербургского «Зенита» с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиге Европы состоится 21 февраля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало в 20:55 по Москве.

Фото: Global Look Press

Источник:  Официальный сайт УЕФА

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Сергей Семак о матче с «Фенербахче»: «Сложно рассчитывать на нашу лучшую игру»

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч. «Зенит» уступает «Фенербахче» в Стамбуле

Бранислав Иванович

Бранислав Иванович может заменить Мехди Бенатиа в «Ювентусе»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 