Сантьяго Солари о победе в ЛЧ: «Для «Реала» нет ничего невозможного»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари поделился мнением о шансах команды стать победителем Лиги чемпионов. «Сливочные» побеждали в предыдущих трех розыгрышах.
«Футбол – всемогущий поставщик надежд и мечтаний. Играть на высшем уровне – это мечта, когда ты маленький.
Иногда мечты не сбываются, надежды рушатся. Футбол заставляет вас начинать все сначала и находить в себе силы.
Победа «Реала» в четвертом сезоне подряд в Лиге чемпионов ? Для этой команды нет ничего невозможного» , – сказал Солари.
Фото: Global Look Press
Источник: Marca