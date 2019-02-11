Сантьяго Солари о победе в ЛЧ: «Для «Реала» нет ничего невозможного»

Автор: Владимир Шевелев 0

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари поделился мнением о шансах команды стать победителем Лиги чемпионов. «Сливочные» побеждали в предыдущих трех розыгрышах.

«Футбол – всемогущий поставщик надежд и мечтаний. Играть на высшем уровне – это мечта, когда ты маленький.

Иногда мечты не сбываются, надежды рушатся. Футбол заставляет вас начинать все сначала и находить в себе силы.

Победа «Реала» в четвертом сезоне подряд в Лиге чемпионов ? Для этой команды нет ничего невозможного» , – сказал Солари.

Фото: Global Look Press

Источник:  Marca

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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