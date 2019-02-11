Сергей Семак о матче с «Фенербахче»: «Сложно рассчитывать на нашу лучшую игру»

Автор: Владимир Шевелев 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Сине-бело-голубые встречаются с «Фенербахче».

— Как оцениваете состояние «Зенита»? Сможете завтра побороться?

– Есть и свои плюсы, и минусы. Отсутствие официальных матчей – минус. Сложно завтра рассчитывать на нашу лучшую игру, но каждый игрок будет сражаться. В этом мы не сомневаемся. Мы сделали все, чтобы подойти к завтрашней игре в хорошей форме.

— Как бороться с давлением стадиона?

– Мы знаем, что их болельщики, как и наши – это почти двенадцатый игрок. Тем не менее, такой антураж располагает к тому, чтобы играть и получать удовольствие от футбола. Так чувствуется тот накал, ради которого мы и играем в футбол.

— Два года подряд «Зенит» проигрывал первые матчи 1/16 финала. Есть тенденция?

– Думаю, что каждая новая игра – новая история. Нет тенденций, есть сложности. Это первый официальный матч, но нет нерешаемых задач. Наши новички приехали недавно, им тоже сложно было набрать форму и влиться в команду. Мы постарались сделать все для хорошей подготовки.

Фото: Global Look Press

Источник:  Sports.ru

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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