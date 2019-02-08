Юрген Клопп: «Борьба за чемпионство становится более интригующей»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в АПЛ. За последнюю неделю «красные» потеряли почти весь очковый гандикап.

«Борьба за чемпионство становится более интригующей. Но я не сомневался, что так и будет. Не думаю, что кто-то рассчитывал на нашу победу с преимуществом в 12 очков от ближайшего преследователя.

Было понятно, что плотная борьба будет вестись до конца. Хорошо, что мы продолжаем находиться в этой гонке. Единственный способ улучшить позиции – побеждать.

Я не читаю, что пишут журналисты о нашей борьбе с «Манчестер Сити». Но весело, что мне постоянно задают вопросы, направляют сообщения, я заметил, что изменилась тональность.

Если ты хочешь выиграть чемпионат, в такой ситуации нужно себя показать, нужно биться», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»