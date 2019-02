Маркус Рэшфорд – лучший игрок АПЛ в январе

Маркус Рэшфорд — нападающий «Манчестер Юнайтед». Форвард признан лучшим футболистом месяца в английской премьер-лиге.

21-летний англичанин в январе провел 5 матчей, забил 4 гола и отдал 1 голевой пас.

В голосовании Рэшфорд опередил вратаря Тома Хитона («Бернли»), полузащитника Джошуа Кинга («Борнмут»), нападающего Александра Лаказетта («Арсенал»), хавбека Джеймса Уорда-Проуза («Саутгемптон») и защитника Виктора Линделефа («Манчестер Юнайтед»).

Congratulations, @MarcusRashford ! 👏👏

The @EASPORTSFIFA Player of the Month for January#PLAwards pic.twitter.com/hEi6yRyWr6

— Premier League (@premierleague) February 8, 2019