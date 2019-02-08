Джано Ананидзе: «Интерес ко мне был у «Арсенала» и «Валенсии»

Полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе недавно был арендованн «Крыльями Советов». Грузинский хавбек поведал об интересе к нему со стороны европейских клубов.

«Интерес ко мне из других стран был часто. Недавно узнал, что приходило предложение из лондонского «Арсенала», но мне о нем даже не сказали.

А вот из тех запросов, что точно известны, выделю «Валенсию». У них тогда топовая команда была, с Сильвой, другими звездами. Но в «Спартаке» решили, чтобы я не уходил. Да и сам в 18–19 понимал, что не хочу уходить.

И дело не в деньгах. Если кто-то думает, что я в «Спартаке» из-за контракта, то это неправда. Главное – играть. Вообще готов был потерять очень серьезные средства (40 процентов – только в налогах), чтобы попасть в «Витесс», куда звал Слуцкий», — рассказал Жано.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»