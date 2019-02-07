Мадридский «Реал» вступил в борьбу за форварда «Фиорентины»

Мадридский «Реал» заинтересовался еще одним форвардом из Серии А. На это раз это нападающий «Фиорентины» Федерико Кьеза.

По данным источника, переход футболиста может состояться в летнее трансферное окно. «Фиорентина» оценивает хавбека в € 60 млн. Также Кьеза входит в сферу интересов «Баварии», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Интера» и «Ювентуса».

21-летний Кьеза является воспитанником «Фиорентины». В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отметился тремя результативными передачами.

Его контракт с «фиалками» действует до 2022 года. За сборную Италии он сыграл 11 матчей и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»