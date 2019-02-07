Капитан «Интера» может перейти в «Реал» или «Атлетико»

Аргентинский форвард «Интера» Мауро Икарди может покинуть клуб летом. В услугах 25-летнего нападающего заинтересованы «Реал» и «Атлетико».

Действующий контракт Икарди рассчитан до 30 июня 2021 года. Ранее руководство итальянского клуба и агент игрока заявляли, что Мауро продлит соглашение.

В текущем сезоне Серии А Икарди в 19 матчах забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи .

«Интер», набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Фото: Global Look Press

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Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»