Президент «ПСЖ» вошел в исполком УЕФА

Нассер Аль-Хелайфи — президент «ПСЖ». Он официально включен в число членов исполнительного комитета УЕФА.

45-летний функционер принят в исполком как представитель Ассоциации европейских клубов (ECA).

Nasser Al-Khelaifi has been ratified as a new representative of the European Club Association (ECA) on #UEFAExCo . Mr Al-Khelaifi will take up the second ECA seat alongside ECA chairman Andrea Agnelli. #UEFACongress

