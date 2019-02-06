«Нант» пригрозил «Кардиффу» судебным иском

«Нант» грозит «Кардиффу» судебным иском. Французы просят выплатить 15 миллионов фунтов за трансфер форварда Эмилиано Салы.

Французский клуб пригрозил судебным иском, если они не получают платеж в течение 10 дней.

Самолет, на борту которого находился 28-аргентинец, пропал с радаров 21 января. 4 февраля был найден самолет, на котором летел Сала, в его обломках также найдено одно тело.

Трансфер Салы стал рекордным для «Кардиффа». Аргентинец уже оформил переход в валлийский клуб, а затем вернулся во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту». Вместе с ним в самолете находился пилот Дэвид Айбботсон.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»