В «Челси» возмущены критикой Тибо Куртуа

В «Челси» возмущены высказываниями экс-вратаря команды Тибо Куртуа. Бельгиец выступил с критикой в адрес директора лондонцев Марины Грановской.

«То, что с Мариной тяжело вести переговоры, это нормально. Те люди, которые обсуждают в футболе контракты, зарплаты, покупают и продают игроков, имеют самую тяжелую работу.

В марте я встречался с Мариной и сообщил ей о своем желании уйти. Из-за проживания в Лондоне и графика АПЛ я не мог регулярно видеть детей, которые жили в Мадриде.

Но после ЧМ-2018 мой уход вдруг перестал быть решенным делом. Потенциальные замены стоили очень дорого. Это в соглашение не входило», – рассказал Куртуа в интервью HLN.

По информаци источника, в «Челси» остались недовольны словами бельгийца, так как клуб, несмотря на то, что Куртуа заявил о своем желании уйти за несколько месяцев до конца сезона, не давал ему никаких гарантий.

26-летний голкипер не явился на предсезонный сбор «синих» и в результате в последний день трансферного окна в Англии был продан в «Реал».

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»