Сергей Семак: «Возможно, в «Зените» появится еще один игрок»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о последних приобретениях клуба. Возможно, в составе петербуржцев появится новый игрок.

– Два новичка были объявлены вчера вечером, но сегодня, разумеется, еще не сыграли. Когда их можно будет увидеть на поле?

– Азмун после матчей, которые он провел в составе своей сборной, немного отдохнет и появится в нашем распоряжении чуть позже.

Появление Барриоса возможно уже в следующем матче.

– В целом с учетом их появления вы довольны трансферной кампанией?

– Мы довольны приобретениями. И Ракицкий, и Азмун, и Барриос – игроки квалифицированные, и каждый должен помочь нашей команде решить поставленные задачи.

Первый шаг сделан. Я думаю, что в ближайшее время нас ждут изменения. Думаю, что наша команда должна стать сильнее.

– Трансферная кампания завершена?

– Если говорить о Лиге Европы, то да – завершена, заявочный лист подан. К сожалению, мы могли дозаявить только троих игроков, чем и воспользовались. Что касается чемпионата России, то здесь у нас еще есть возможность для маневра. Возможно, что еще один игрок в нашем составе появится, – заявил Семак.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Зенита»