Друг Салы: «Агент несет за это ответственность, Эмилиано сам бы никогда не сел»

Максимилиано Дуарте — друг нападающего Эмилиано Салы. Товарищ погибшего обвинил агента Уилли Маккэя в причастности к пропаже футболиста.

«Он несет за это ответственность. Настоящую правду замалчивают, и она заключается в том, что виновник есть.

Эмилиано никогда бы не сел в этот самолет. Он был вынужден сделать это, потому что он профессиональный футболист, у него есть обязательства. Его заставили сесть на самолет», – сказал Дуарте.

Самолет Piper PA-47 Malibu, на котором летел Сала, принадлежал агенту Маккэю, который выступил посредником при этой сделке.

Вчера в обломках самолета, найденного на дне Ла-Манша, обнаружили одно тело.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»