Друг Салы: «Агент несет за это ответственность, Эмилиано сам бы никогда не сел»

Автор: Владимир Шевелев 0

Максимилиано Дуарте — друг нападающего Эмилиано Салы. Товарищ погибшего обвинил агента Уилли Маккэя в причастности к пропаже футболиста.

«Он несет за это ответственность. Настоящую правду замалчивают, и она заключается в том, что виновник есть.

Эмилиано никогда бы не сел в этот самолет. Он был вынужден сделать это, потому что он профессиональный футболист, у него есть обязательства. Его заставили сесть на самолет», – сказал Дуарте.

Самолет Piper PA-47 Malibu, на котором летел Сала, принадлежал агенту Маккэю, который выступил посредником при этой сделке.

Вчера в обломках самолета, найденного на дне Ла-Манша, обнаружили одно тело.

Фото: Global Look Press

Источник:  Marca

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Гендиректор «Кардиффа»: «Продолжаем молиться в ожидании позитивных новостей о Сале»

«Кардифф» заплатит «Нанту» 17 миллионов евро за Эмилиано Салу

На побережье Франции нашли сиденья из пропавшего самолета Салы

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 