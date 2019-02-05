Дмитрий Комбаров: «За свои слова Кафельникову когда-то придется ответить»

Автор: Владимир Шевелев 0

РПЛ. 15 тур. «Спартак» — «Крылья Советов» — 3:1. Москва. «Открытие Арена». 25 ноября 2018 г.

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров ответил на критику Евгения Кафельникова. Игрок дал развернутый ответ.

«Я не сильно увлекался теннисом, но, конечно, знал, кто такой Кафельников. Это его дело, но человек портит себе имя. Например, когда я перешел в «Спартак», мне о нем уже говорили, как он иногда себя ведет. А потом убедился на собственном примере, какие выдумки он распространяет.

Честно, не понимаю его: человек сам был спортсменом, должен понимать психологию, как его слова могут отразиться. Все нападки Кафельникова в мою сторону и в сторону «Спартака» — это следствие его невостребованности в жизни после спорта.

Мы лично не знакомы. Я однажды поднимался в ложу после матча к друзьям, а он шел навстречу. И вдруг остановился, отвернулся, типа не видит, приложил к уху телефон – вот и все. А его товарищи со мной фотографировались.

Что бы сделал, если бы он не отвернулся? Посмотрел бы ему в лицо, и все. Если честно, я сам за ним не слежу, но какие-то темы все равно долетают, то из прессы, то просто кто-то скинет на телефон.

За свои слова Кафельникову когда-то придется ответить, скажем так, для начала привести свои доказательства. Но пока мы это оставим. Думаю, он просто не может справиться со злобой из-за личных проблем, ему нужно грязь как-то выместить», — рассказал Комбаров.

Фото: Сергей Дроняев

Источник:  «Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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