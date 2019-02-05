Суд обязал Дениса Глушакова отдавать треть зарплаты на алименты

Никулинский районный суд Москвы провел очередное заседание. Исполнительный орган вынес решение о взыскании алиментов с полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

«Суд удовлетворил иск о расторжении брака. Суд взыскал с него алименты в размере одной трети всех доходов, плюс дополнительно 100 тысяч рублей в месяц на жену до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста», – сообщил адвокат жены футболиста Сергей Жорин.

Ранее стало известно, что Глушаков согласился на проживание детей с женой и не требует с нее алиментов.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»