Суд обязал Дениса Глушакова отдавать треть зарплаты на алименты

Автор: Владимир Шевелев 0

Никулинский районный суд Москвы провел очередное заседание. Исполнительный орган вынес решение о взыскании алиментов с полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова. 

«Суд удовлетворил иск о расторжении брака. Суд взыскал с него алименты в размере одной трети всех доходов, плюс дополнительно 100 тысяч рублей в месяц на жену до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста», – сообщил адвокат жены футболиста Сергей Жорин.

Ранее стало известно, что Глушаков согласился на проживание детей с женой и не требует с нее алиментов.

Фото: Global Look Press

Источник:  «Р-Спорт»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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