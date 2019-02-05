Сантьяго Солари «Надеюсь, «Барсе» не помогают с календарем, но это странно»

Автор: Владимир Шевелев 0

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал информацию о недовольстве календарем. В преддверии матчей Кубка Испании «Барселона» получит дополнительные дни отдыха.

Журналисты задали вопрос специалисту о том, помогает ли Ла Лига «Барсе».

«Надеюсь, что нет, хотя это как минимум странно. Мы не устанавливаем календарь, этим занимается руководство Ла Лиги. Мы просто должны выйти на поле и выложиться», – сказал Солари.

В мадридским клубе считают, что Ла Лига несправедливо к ним отнеслась, потому что «Барса» перед обоими матчами полуфинала получает дополнительные сутки отдыха.

Фото: Global Look Press

Источник:  ESPN

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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