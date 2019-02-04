Федор Кудряшов договорился с «Рубином» и забрал свое заявление из палаты по разрешению споров РФС

«Рубин» договорился с Федором Кудряшовым о заключении мирового соглашения. 31-летний защитник турецкого «Истанбула» забрал свое заявление из РФС, чтобы «Рубину» не запретили регистрировать новичков.

Согласно имеющейся информации, «Рубин» и Федор Кудряшов достигли мирового соглашения.

Напомним, ранее 31-летний защитник подал на казанский клуб заявление в палату по разрешению споров РФС из-за долгов по зарплате, на основании чего расторг контракт с «Рубином» и перешел в турецкий клуб «Истанбул».

Сообщается, что клуб выплатил футболисту значительную часть долга, а остаток выплатит в срок, о котором договорился с игроком. Федор Кудряшов пошел навстречу клубу, у которого существуют финансовые проблемы и забрал свое заявление из РФС, чтобы «Рубин» не получил санкции в виде запрета на регистрацию новичков.

Напомним, Федор Кудряшов покинул «Рубин» в январе этого года и присоединился к лидирующему в турецком чемпионате «Истанбулу».

Кудряшов выступал за «Рубин» с 2017 года. В текущем розыгрыше РПЛ Федор Кудряшов принял участие в 9 матчах за казанский клуб.

Фото: Global Look Press

Источник: БИЗНЕС Online