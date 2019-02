В обломках самолета, на котором летел Эмилиано Сала, найдено тело

В обломках самолета, на котором летел новичок «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, найдено тело. Личность найденного еще не установлена.

Согласно имеющейся информации, Поисковая группа обнаружила тело одного из людей, находившихся на борту самолета, на котором летел новичок «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.

Сообщается, что подводная съемка позволила обнаружить в обломках самолета одно тело, кто это – еще не установлено. Поисковики будут действовать в соответствии с пожеланиями семей Салы и пилота Дэвида Айбботсона.

Update: AAIB investigation into the loss of light aircraft N264DB https://t.co/nlUR7G0fyZ pic.twitter.com/88z6YjOBgP

— AAIB (@aaibgovuk) 4 февраля 2019 г.