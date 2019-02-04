В обломках самолета, на котором летел Эмилиано Сала, найдено тело

Автор: Вадим Павлов 0

Эмилилано Сала

В обломках самолета, на котором летел новичок «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, найдено тело. Личность найденного еще не установлена.

Согласно имеющейся информации, Поисковая группа обнаружила тело одного из людей, находившихся на борту самолета, на котором летел новичок «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.

Сообщается, что подводная съемка позволила обнаружить в обломках самолета одно тело, кто это – еще не установлено. Поисковики будут действовать в соответствии с пожеланиями семей Салы и пилота Дэвида Айбботсона.

Напомним, трансфер Эмилиано Салы из «Нанта» в «Кардифф Сити» в зимнее трансферное окно стал самым дорогим в истории британского клуба. Вечером 21 января 28-летний форвард попрощался с экс-партнерами по французской команде и вылетел на частном самолете в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.

По версии следователей, самолет рухнул в воду. Из-за низкой температуры воды выжить в таких условиях практически невозможно.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC

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