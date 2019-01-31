Георгий Джикия: «Разговоры и скандалы в «Спартаке» всем надоели. Начнем этот год с чистого листа и покажем максимум»

Автор: Вадим Павлов 0

Георгий Джикия

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о тренировочном процессе под руководством Олега Кононова. Также 25-летний футболист заявил, что все скандалы остались в прошлом году, а этот год команда начала с чистого листа.

«Сборы Кононова и Карреры очень отличаются, но сравнивать не буду, потому что это совершенно два разных направления. Я доволен, как все проходит. Настроение в команде хорошее, все довольны. Мы идем в верном направлении.

Кононов очень интеллигентный специалист, который четко доводит свои идеи, мысли, четко разбирает, подготавливает, все говорит. Мне лично очень приятно с ним работать.

Между собой решили ребятами: все, что было в прошлом году, оставляем там. А этот год начнем с чистого листа и покажем максимум. Все разговоры и скандалы всем надоели. Особенно нефутбольные темы. Все все прекрасно знают. И пусть это останется в прошлом году», — рассказал Джикия.

В текущем розыгрыше РПЛ Георгий Джикия принял участие в 14 матчах за «Спартак», в которых отметился 1 забитым мячом.

После 17 сыгранных туров «Спартак» располагается на 4-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков. Также красно-белые продолжают борьбу за Кубок России, где 7 марта в рамках 1/4 финала сыграют ответный матч с «Уралом» в Екатеринбурге. Первый матч завершился со счетом 1:1.

Фото: Global Look Press
Источник: Commandos

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