Александр Самедов: «Кононов — лжец? Кононов — стратег»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о своем уходе из «Спартака». Также 43-летний хавбек поделился мнением о Массимо Каррере и Олеге Кононове.

– Уход из «Спартака» оставил ощущение недосказанности. Как все было?

– Расстались с клубом мы абсолютно нормально. «Спартак» в декабре позвонил, сказал, что видит ситуацию вот так, я сказал, что после отпуска вернусь и поговорим. Встретились, поговорили – клуб сказал свои условия расторжения контракта, я свои. «Спартак» полностью удовлетворил мои пожелания, мы разошлись мирно, я благодарен клубу, все хорошо.

– Важный момент – по моей информации, до звонка Сергея Родионова в конце декабря, у вас был разговор с Олегом Кононовым, и вы услышали слова о том, что на вас рассчитывают и в планах продлить контракт, который истекал летом.

– Неправильно с моей стороны говорить об этом, поскольку клуб выполнил все мои требования. Но дело не только в этом. Нет смысла ворошить то, что было. То, что было – то и было. Пусть это останется между нами. Когда подписывали бумаги о расторжении контракта, Олег Кононов приехал в клуб, мы поговорили, расстались по-человечески. Поблагодарили друг друга за совместную работу и разошлись.

– Как бы охарактеризовали Кононова как тренера, как человека?

– Тренер – сложная профессия. Если тренер хочет выжить, он должен быть гибким, тем более, в таком клубе, как «Спартак». Профессии «хороший человек» не бывает. Кононов хороший тренер, с хорошим тренировочным процессом. А о человеческих качествах судить не мне. Свои выводы я сделал, мы посмотрели друг другу в глаза, поблагодарили друг друга. Всегда в команде будут довольные и недовольные, а тренер должен быть гибким. Расстались мы нормально.

– Вам есть, за что благодарить тренера?

– Исключительно за тот непродолжительный период, когда мы работали вместе. Я сказал ему, что тренировочный процесс очень интересный, мне нравилось – это действительно так, сказал ему об этом.

– Вы достаточно самостоятельный и откровенный человек. Анализируя все сказанное, хотел бы задать финальный вопрос по теме – вы можете назвать Олега Георгиевича лжецом?

– Кононов – стратег.

– Помните свое состояние после звонка Родионова?

– Не могу сказать, что был в шоке. Но был удивлен. Мне не 20, не 25 лет, я опытен, понимаю, как выглядит футбол, тем более российский футбол, знаю его вдоль и поперек. Ок, единственное, что сразу сказал – остается семь месяцев контракта, намерен выполнить его до конца, давайте общаться.

– Вы удовлетворены тем, как вел себя клуб на переговорах?

– Да. Полностью.

– Допускаете мысль, что вся история с вами из-за того, что вы были первым, кто поблагодарил Карреру после его увольнения?

– Даже не хочу строить догадки. Какая разница? Я бы сделал это в любом случае, поблагодарил бы Массимо, потому что действительно хорошо к нему отношусь. Скажу больше – мы с ним переписывались, общались после того, как у меня сложилась эта ситуация. Повторю – сделал бы то же самое при любых раскладах.

– Представим, что вы не сделали тот самый пост о Каррере – могло такое быть, что игроки промолчали?

– Не могу говорить за ребят. Сделал то, что посчитал нужным. Меня никто не просил, не говорил об этом. Как появилось время, написал. Повлияло или нет? Это не мое дело, у каждого своя голова на плечах.

– Понимаете, почему часть футболистов команды сначала пришла на прощальный вечер и сказала добрые слова, а потом начала предъявлять тренеру претензии через прессу? Как к этому относитесь?

– Никак не отношусь, это их отношение к Каррере. О моем отношении к Массимо уже все сказал, поблагодарил его лично, поблагодарил в Инстаграме. У меня было с ним все отлично.

– Каррера – топ-тренер?

– Он хороший тренер, который добился результата. Что значит в принципе – топ-тренер? Ты или даешь результат или нет? Работа тренера такова, что великие специалисты, у которых много трофеев, считались топами, но лишались работы из-за отсутствия результата. Пример – Моуринью. Это жизнь. Ты даешь результат – значит, топ. Не даешь – уже не топ. То же самое и по отношению к футболистам.

– Тема Глушакова и все, что с ней связано – как относитесь к критике болельщиков?

– Никак. Это его жизнь, личная жизнь, мне это неинтересно. Каждый отвечает за это сам.

– Я о футбольной составляющей. Когда болельщики требуют лишить его повязки за то, что капитан слил Карреру.

– Сливали? Не верю в принципе в такое. Есть какие-то личные отношения, они, наверное, были у того же Дениса с Каррерой. О чем они разговаривали, что между ними было, могу только догадываться. Еще раз – в слив не верю. Это бред.

– Тот самый снимок с футболистами команды в майках со словами поддержки Глушакову – у вас не слишком радостное лицо. Мне кажется, что вам не очень понятно происходящее.

– Все очень просто. Сказали, что надо надеть эту майку. Что я могу еще сказать?

– Тренер сказал?

– Зашли, принесли майки, сказали, что надо надеть.

– Как считаете, кто главный фаворит весеннего отрезка чемпионата?

– Теневой фаворит, как всегда, «армейцы». «Спартак» нельзя сбрасывать со счетов. «Краснодар» – я бы говорил, что это вариант «или сейчас, или никогда». «Зенит» на первом месте, но что-то мне подсказывает – питерцам будет тяжело.

Напомним, зимой 2017 года Александр Самедов вернулся в московский «Спартак». В составе красно-белых 34-летний полузащитник стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка России. 13 января 2019 года Александр Самедов на правах свободного агента заключил контракт с самарскими «Крыльями Советов».

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс