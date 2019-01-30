РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов

Российский футбольный союз снял с «Рубина» запрет на регистрацию новичков. С сегодняшнего дня казанский клуб имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов.

В среду, 30 января, в Доме футбола состоялось заседание Палаты РФС по разрешению споров, на котором было вынесено следующее решение:

«Удовлетворить заявление ООО «ФК «Рубин» г. Казань о снятии запрета на регистрацию новых футболистов. В связи с исполнением ООО «ФК «Рубин» г. Казань решения Палаты по разрешению споров от 14 августа 2018 года по делу (по заявлению ООО «ФК «Краснодар» г. Краснодар в отношении ООО «ФК «Рубин» г. Казань о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста-профессионала Подберезкина В.М.) снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с ООО «ФК «Рубин» г. Казань, наложенный в качестве обеспечительной меры. ООО «ФК «Рубин» г. Казань имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов».

После 17 сыгранных туров «Рубин» располагается на 6-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 25 очков.